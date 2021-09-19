Okçulukta Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okçulukta Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Okçulukta Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde iki gün süren şampiyona, final müsabakaları ile sona erdi.

Yapılan müsabakalar sonucu büyük kadınlar kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği birinci, Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci ve Atıcılar Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üçüncü oldu.

Büyük erkekler kategorisinde ise Hasanağa Geleneksel Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Derneği birinci, Beyşehir Geleneksel Spor Kulübü Derneği ikinci, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği de üçüncü sırayı aldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Bergen Seda Sayan
Spor Burak Yılmaz Şenol Güneş Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Kerem Aktürkoğlu Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Okçulukta Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:36:01. #1.11#