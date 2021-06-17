Okçuluk yaz kupası müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk branşının 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan Okçuluk Yaz Kupası müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk branşının 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan Okçuluk Yaz Kupası müsabakaları sona erdi.

74 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pisti yanında bulunan Açık Hava Okçuluk Eğitim alanında yapılan müsabakalarda sporcular birincilik kupası için ok attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı