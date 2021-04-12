Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliği 2021 faaliyet programında yer alan Ulusal Egemenlik Kupası sona erdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliği 2021 faaliyet programında yer alan Ulusal Egemenlik Kupası sona erdi.

42 sporcunun il birinciliği için yarıştığı müsabakalar iki gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı