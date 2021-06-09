Okçuluk: Ulusal Egemenlik Kupası
Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası mücadeleleri Antalya'da gerçekleştiriliyor.
Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası mücadeleleri Antalya'da gerçekleştiriliyor.
Türkiye Okçuluk Federasyonunca 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, makaralı yay kadetler kategorisinin sıralama atışlarıyla başladı.
İlk gün olimpik yay kadetler mücadeleleriyle devam eden organizasyonda, kadetler milli takım seçme yarışması heyecanı da yaşanıyor.
Ulusal Egemenlik Kupası'na 79 kulüpten 328 sporcu, kadetler milli takım seçme müsabakalarına ise 51 kulüpten 160 sporcu katıldı.
Yarışmanın direktörü, Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Alper Aytaçoğlu, yaptığı açıklamada, sporcuların puan alacağı yarışmaların oldukça çekişmeli geçtiğini belirtti.
Aytaçoğlu, kadetler, gençler ve büyükler kategorilerindeki organizasyonun 13 Haziran Pazar günü sona ereceğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden