Okçuluk Türkiye Şampiyonası Kütahya'da düzenlenecek

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, (TGTOF) Zafer Kupası Türkiye Şampiyonası'nı Kütahya'da düzenleyecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Erduğan, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Federasyon başkanının selamlarını ileten Erduğan, TGTOF'un yıllık faaliyet planına giren, Büyük Taarruz'un 100. yılına ithafen 26-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek Zafer Kupası Türkiye Şampiyonası hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'de ayakta kalan okçuluk meydanlarından birisinin Kütahya'da olduğunu hatırlatan ve bu meydanın ayağa kaldırılarak hizmete girmesinde Kütahya Belediyesinin önemli bir desteği olduğunu dile getiren Erduğan, Başkan Işık'a teşekkür etti.

Zafer Kupası Türkiye Şampiyonası'nın Kütahya'da düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Selim Erduğan'a geleneksel okçuluğun Kütahya'da duyurulması gelişmesi ve Kütahya'nın tanıtımına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor