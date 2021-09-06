Okçuluk Türkiye Şampiyonası hazırlık yarışması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okçuluk Türkiye Şampiyonası hazırlık yarışması yapıldı

Okçuluk Türkiye Şampiyonası hazırlık yarışması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

08-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası öncesinde yapılan İl Birinciliği müsabakaları nefes kesti.

08-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası öncesinde yapılan İl Birinciliği müsabakaları nefes kesti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Açık Hava Okçuluk Tesislerinde yapılan müsabakalardaki mücadeleler görülmeye değerdi. Büyükler kategorisinde 20 sporcunun ter döktüğü müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Nefes kesen yarışmalarda Kayserili sporcuların başarılı atışları dikkatlerden kaçmadı. - KAYSERİ

Okçuluk Türkiye Şampiyonası hazırlık yarışması yapıldı
Okçuluk Türkiye Şampiyonası hazırlık yarışması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
'Bizim Çocuklar' oldu 'Bizim Balonlar'! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
"Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
Cebelitarık'a ilk yarı gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz
Cebelitarık'a ilk yarı gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yaşar Güler Derya Yanık Hamid Karzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Deniz Akkaya Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Umut Meraş Burak Elmas Fatih Terim Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okçuluk Türkiye Şampiyonası hazırlık yarışması yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:44:59. #1.15#

title