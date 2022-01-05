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Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor

Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor
AA / İlyas Gün - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde klasik ve makaralı yayda bireysel eleme atışları gerçekleştirildi.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, eleme atışlarında yarı finale yükseldi. Milli sporcu, 7 Ocak Cuma günü madalya için yarışacak.

Turnuvada yarın klasik ve makaralı yayda takım madalya atışları yapılacak.

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AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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