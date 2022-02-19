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Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde 21 yaş altı milli sporcular 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde 21 yaş altı milli sporcular 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada bireyselde 21 yaş altı makaralı yay müsabakaları tamamladı.

Kadınlarda Songül Lök gümüş, İpek Tomruk ise bronz madalya aldı. Songül finalde Rus sporcu Arina Cherkezova'ya 148-144 yenilerek gümüşte kaldı. İpek ise üçüncülük maçında İzlanda'dan Anna Maria Alfreoosdottir'i 147-143 yenerek bronz madalya elde etti.

Erkeklerde de Batuhan Akçaoğlu, Danimarkalı Tore Brajnarson'un üçüncülük maçına çıkmamasıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Bronz Madalya, Slovenya, Okçuluk, Milli, Spor, Haberler

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