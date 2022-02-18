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Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

AA, Musa Samur - Spor
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Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı finalde Ukrayna'ya 6-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Organizasyonda 21 yaş altı kategorisi finallerinde Klasik Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa ikinciliğini, Klasik Yay Kadınlar Takımı ise Avrupa dördüncülüğünü elde etti.

Türkiye'nin 24 milli sporcuyla temsil edildiği organizasyon yarın sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Slovenya, Okçuluk, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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