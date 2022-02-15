Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

Klasik ve makaralı yay milli takımları, Slovenya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda sıralama atışlarını tamamladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada milli okçuların, dün Lasko kentinde başlayan Salon Avrupa Şampiyonası'nda sıralama atışlarını gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, akşam seansında Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın ve Erkek sporcuların sıralama turu atışlarına devam edeceği belirtildi.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

Klasik Yay Büyük Erkekler Kategorisi

Mete Gazoz 591 puanla 3.

Samet Ak 583 puanla 21.

Muhammet Bilal Güner 578 puanla 26.

Takım halinde 1752 puanla 4.

Klasik Yay Büyük Kadınlar Kategorisi

Gizem Özkan 545 puanla 16.

Gülnaz Büşranur Coşkun 538 puanla 22.

Assıya Yılmazer 522 puanla 31.

Takım halinde 1605 puanla 6.

Makaralı Yay Büyük Erkekler Kategorisi

Emircan Haney 593 puanla 5.

Furkan Oruç 589 puanla 8.

Demir Elmaağaçlı 588 puanla 11.

Takım halinde 1770 puanla 2.

Makaralı Yay Büyük Kadınlar Kategorisi

Emine Rabia Oğuz 583 puanla 11.

Emel Ateş 580 puanla 13.

Nehir Sarıhan 571 puanla 20.

Takım halinde 1734 puanla 4.

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkekler Kategorisi

Batuhan Akçaoğlu 593 puanla 3.

Yakup Yıldız 581 puanla 15.

Eren Kırca 579 puanla 19.

Takım halinde 1753 puanla 3.

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadınlar Kategorisi

Songül Lök 585 puanla 1.

Hazal Burun 583 puanla 2.

İpek Tomruk 580 puanla 7.

Takım halinde 1749 puanla 1.