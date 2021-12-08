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Okçuluk Milli Takımı kampa girdi

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Okçuluk Mili Takımı, Antalya'da kampa girdi.

ANTALYA (AA) - Okçuluk Mili Takımı, Antalya'da kampa girdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren okçuluk milli takımında 15 sporcu yer alıyor. Milli sporcular, dayanıklılık ağırlıklı günde 8 saat antrenman yapıyor.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, yaptığı açıklamada, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda ilk kampı Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampta yer alan sporcuların son bir yılda Türkiye sıralamasında ilk 8'de yer alan sporcular olduğuna dikkati çeken Ergin, "Tecrübeli sporcularımızın yanı sıra ilk defa milli takıma seçilen okçularımız da var. 15 Aralık'a kadar sporcuların adaptasyon süreçlerini tamamlamalarını istiyoruz." dedi.

Ergin, Türk okçuların katıldıkları her turnuvada madalya için mücadele ettiğini ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu kaydetti.

Okçuluk Milli Takımı kampa girdi

Okçuluk Milli Takımı kampa girdi

Okçuluk Milli Takımı kampa girdi

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AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri

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