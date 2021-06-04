Okçuluk Milli Takımı, kadınlarda bireysel olimpiyat kotası elde etti
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Okçuluk Milli Takımı, kadınlarda bireysel olimpiyat kotası elde etti

Okçuluk Milli Takımı, kadınlarda bireysel olimpiyat kotası elde etti
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Okçuluk Milli Takımı, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun'un çeyrek finale yükselmesiyle kadınlarda bireysel olimpiyat kotası aldı.

Okçuluk Milli Takımı, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun'un çeyrek finale yükselmesiyle kadınlarda bireysel olimpiyat kotası aldı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun, klasik yay kadınlarda çeyrek finalde birbirlerinin rakibi oldu. Türkiye, bu sonuçla bireysel kadınlarda bir kişilik olimpiyat kotası almayı garantiledi.

Çeyrek finalde takım arkadaşı Gülnaz Büşranur'u yenen Ecem, yarı finale yükseldi.

Ecem Anagöz, AA muhabirine, olimpiyat kotası aldıkları an takım halinde mutluluktan ağladıklarını söyledi.

Son 8 yıldır olimpiyatlarda olmak için mücadele ettiğini dile getiren Ecem, "Kota almak olimpiyatta madalya almaktan daha zor. Kota için alt seviyedeki takımlarla da mücadele ediyoruz. Zihinsel rahatlıkla kaybedebiliyoruz. Olimpiyatlarda çok daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

Okçuluk Milli Takım Teknik Dİrektörü Yusuf Göktuğ Ergin ise Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kota elde ettikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Türk okçuluğu için olimpiyatlara katılmanın bir gelenek olduğuna dikkati çeken Ergin, şunları kaydetti:

"Burada ülkeler kota almak için mücadele etti. Kadınlar ve erkeklerde 4'er tane kota vardı. Birini bayanlarda almayı başardığımız için mutluyuz. Mete Gazoz da kota mücadelesi verecek. Ona da inanıyoruz. Türk okçuluğu yapılan tüm olimpiyatlarda temsil ediliyor. Bu geleneği bozmadığımız için çok mutluyuz. Dünyada herkes çok iyi çalışıyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bundan sonra biz de olimpiyatlarda ne yapabiliriz diye çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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