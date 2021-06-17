Okçuluk Milli Takımı, Fransa'da Tokyo için son kota yarışmasına katılacak
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Okçuluk Milli Takımı, Fransa'da Tokyo için son kota yarışmasına katılacak

Okçuluk Milli Takımı, Fransa'da Tokyo için son kota yarışmasına katılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Kadın ve erkek okçuluk milli takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te hafta sonu 2020 Tokyo Olimpiyatları için son kota yarışmasında mücadele edecek.

Kadın ve erkek okçuluk milli takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te hafta sonu 2020 Tokyo Olimpiyatları için son kota yarışmasında mücadele edecek.

Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı okçuların bu yarışlar için bugün Paris'e gittiklerini belirterek, "Yarın resmi antrenmanlarımız var. Arkasından 19 Haziran Cumartesi erkek takımımız, 20 Haziran'da kadın takımımız kota mücadelesi verecek." dedi.

Erkeklerde ve kadınlarda 3'er sporcu olmak üzere toplam 6 sporcuyla bu turnuvaya katıldıklarını aktaran Ergin, "Erkeklerde Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın takımımızı temsil edecek. Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Asya Karataylı takımımızı temsil edecekler. 19 Haziran'da erkek takımımız 39 ülkeyle yarışacak, en iyi 3 ülkeden biri olmaya çalışacağız, olimpiyatlara takım halinde kota alabilmek için. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kotalarımızı almıştık. Kadınlarda da 20 Haziran'da 28 ülkeyle mücadele edeceğiz, yine orada da kota alabilmek için ilk 3'e girmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ergin, şu anda hem kadın hem erkek milli takımın bu kotayı alabilecek güçte olduklarını ifade ederek, "Burada ilk 3'te yer alabilecek güçte takımlarımız. Daha önce katılmış olduğumuz dünya kupalarında madalyalar elde etmiş çok genç bir ekibimiz olmasına rağmen sporcularımız buraya kendilerini ispatlayarak geldiler. Zor bir mücadele ama sadece bizim için değil bütün takımlar için zor. Herkes için çok stresli bir mücadele olacak. Biz de iyi hazırlandık, 5 yıldır bugüne hazırlanıyorduk zaten. Son iki yılda Kovid-19 sürecini de iyi değerlendirdik. Sporcularımız hiçbir Kovid-19 veya başka bir sıkıntı yaşamadan bugüne kadar gelmeyi başardık. Amacımız önümüzdeki 3 gün boyunca olabilecek en üst seviyede mücadele edip asıl hedefimize ulaşmak. Takımlarımızla kota almak." değerlendirmesinde bulundu.

Göktuğ Ergin, "Bu turnuvanın sonunda en azından kadın veya erkek takımdan ikisinden bir tanesinde kota alabilirsek hedefimize ulaşmış olacağız. Tabii ki ana hedefimiz ve istediğimiz şey hem kadınlarda hem de erkeklerde kotaları alabilmek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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