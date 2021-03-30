Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix'sinin hazırlıklarını Gelibolu kampında sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix'sinin hazırlıklarını Gelibolu kampında sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Spor
Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix'sinin hazırlıklarını Gelibolu kampında sürdürüyor

Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix'si 2. ayak yarışmalarının hazırlıklarına Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devam ediyor.

Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix'si 2. ayak yarışmalarının hazırlıklarına Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devam ediyor.

Milli takım, Antalya'da 6-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için kamp çalışmalarını Gelibolu 26 Kasım Mehmetçik Spor Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.

Yedi sporcunun bulunduğu kampta milliler, haftanın 6 günü 11 saat çalışma yapıyor. Kamp, 4 Nisan Pazar günü sona erecek.

Milli takım antrenörlerinden Emre Özdemir, AA muhabirine, kamp ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalışmaların hava koşulları nedeniyle bir iki gün aksadığını belirten Özdemir, "Bunun dışında kampımızda olumsuz bir durum yok. Sporcularımızın morali oldukça iyi. Günde 11 saat çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığı madalyalar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Yeşim Bostan ise Antalya'da yapılacak yarışmalara tüm güçleriyle hazırlandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mustafa Şentop Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Bahar Candan Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz İsmail Kartal Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix'sinin hazırlıklarını Gelibolu kampında sürdürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:24:28. #1.14#
title