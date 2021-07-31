Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin'in şapkası emin ellerde
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Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin'in şapkası emin ellerde

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin'in şapkası emin ellerde
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını getiren Mete Gazoz, karşılaşmalara antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin'in Pekin 2008'de yarışırken taktığı şapkayla çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını getiren Mete Gazoz, karşılaşmalara antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin'in Pekin 2008'de yarışırken taktığı şapkayla çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde altın madalya alan Mete Gazoz, Türk spor tarihine geçti.

Mete, Tokyo 2020'deki müsabakalarda antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin'in Pekin 2008'de sporcu olarak yarışırken taktığı şapkayı taşıdı. Şapka, ikili arasında bir simgeye dönüşürken, Mete Gazoz'un motivasyonuna da olumlu katkıda bulundu.

Milli sporcunun altın madalya aldığı final maçından sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Ergin, "Çok mutluyum. Müthiş bir yarışma çıkardı. Başından sonuna kadar çok iyiydi. Başlangıç istediğimiz gibi olmasa da iyi işler yapacağımız belliydi. Son 5 yılda çok çalıştık. Emeğin büyüğünü Mete harcadı. Hiçbir zaman yorulmadı, yılmadı, sıkılmadı, motivasyonunu kaybetmedi ve sonunda olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize getirdi." diye konuştu.

Şapkanın anlamına değinen Ergin, "Bunu bir bayrak devri gibi düşünelim. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ben taşımıştım. Şimdi Mete taşıyor ama artık o çıtayı çok yükseklere koydu. Bundan sonra tekrarını yapmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz ise, "Onun motivasyonu çok büyük. O artık bizim için bir şapka değil. Bizim simgemiz oldu. Çok tarif edebileceğim bir kelime yok." sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Tokyo 2020'de altın madalya Mete Gazoz'un
Tokyo 2020'de altın madalya Mete Gazoz'un
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
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Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin'in şapkası emin ellerde - Haberler Spor
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