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Okçuluk Milli Takımı ABD'ye gitti

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Okçuluk Milli Takımı ABD'ye gitti

Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak için ABD'ye gitti.

Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak için ABD'ye gitti.

ABD'ye giden milli takım kafilesinde Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ve antrenör ekibinin yanı sıra milli sporcular, Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Asya Karataylı, Samet Ak, Musa Arzuman, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Evren Çağıran, Furkan Oruç ve Yakup Yıldız ile diğer ilgililer yer aldı.

Milli takım, 19-26 Eylül tarihlerinde Yankton kentinde düzenlenecek şampiyonada yer alacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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