Okçuluk: Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası

22.08.2019 22:04

İspanya'da devam eden 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Tomruk finale yükselirken, Mete Gazoz ile Batuhan Akçaoğlu bronz madalya maçına çıkacak.

Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonada makaralı yay genç kızlar kategorisinde yarışan milli sporcu İpek Tomruk, yarı finalde ABD'li Alexis Ruiz ile eşleşti. İpek, maçı 147-145 kazanarak finale yükseldi. Milli okçu, Hırvat Amanda Mlinaric ile altın madalya mücadelesi verecek.

Klasik yay genç erkekler kategorisinde yarışan Mete Gazoz, yarı finalde Güney Kore'den Kim Hyeonjong ile eşleşti. Müsabakayı 7-1 kaybeden Mete, yine Güney Kore'den Lee Jinyong ile bronz madalya maçı yapacak.

Makaralı yay kadet erkekler kategorisinde yarışan Batuhan Akçaoğlu da yarı finalde Rusya'dan Daniil Kosenkov ile karşılaştı. 146-146 biten ve beraberlik atışları sonrasında rakibine geçilen Batuhan, Sloven Tim Jevsnik'e karşı bronz madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA