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Okçuluk Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 26 Ekim'de düzenlenecek

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Okçuluk Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 26 Ekim'de düzenlenecek

Türkiye Okçuluk Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Ekim Salı günü Ankara'da yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Ekim Salı günü Ankara'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 26 Ekim'deki toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 27 Ekim Çarşamba gününe ertelenecek.

Genel kuruldaki seçimde oy hakkı bulunan kulüplerin, 22 Eylül Çarşamba günü mesai bitimine kadar temsilci isimlerini federasyona bildirmesi gerekiyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Haber: Okçuluk Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 26 Ekim'de düzenlenecek - Haberler Spor
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