Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: "Türk okçuları artık madalyanın peşinde"
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Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: "Türk okçuları artık madalyanın peşinde"

Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: 'Türk okçuları artık madalyanın peşinde'
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcuların gayet başarılı olduklarını, ferdi yarışmalarda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcuların gayet başarılı olduklarını, ferdi yarışmalarda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Başkan Topaloğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçuların gösterdikleri performansla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Topaloğlu, ay-yıldızlı okçuların başarılı bir grafik çizdiklerini belirterek, "Okçulukta gayet başarılı gidiyoruz, yani karışık takımda olimpiyatta 4. olmak da tabii ki çok önemli. Evet madalya gelmedi ama olimpiyat dördüncülüğü de gerçekten çok güzel sonuç." diye konuştu.

Tokyo'da okçulukta ferdi yarışmaların devam ettiğini hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Yasemin, bu sabah çok güzel bir yarışma çıkardı ve iki tur geçerek son 16'ya kaldı, çok çok önemli bir başarı. Üzerlerinde çok büyük bir baskı var, bunu anlıyoruz, hepimiz bunu biliyoruz, bizim de üzerimizde baskı var. Tabii sporcuların üzerindeki baskı çok daha büyük. Çünkü onlar da ülkelerini, milletlerini temsil etmek için oradalar, bu sorumluluğun çok iyi bir şekilde bilincindeler hepsi." ifadelerini kullandı.

Bugünkü yarışmaların Türkiye adına gerçekten çok güzel sonuçlandığını dile getiren Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Yarın Mete Gazoz çıkacak, yarışmaya başlayacak. Mete de en önemli madalya ümitlerimizden birisi, umuyorum ki o da kendisine yakışan yarışmayı ve başarıyı bizlere getirecektir. Şu anda hepsine başarılar diliyorum. Üzerlerindeki baskıyı kaldıracak psikolojik eğitime de sahipler, bu eğitimi de yıllardır onlara verdik, takımımızın psikoloğu da yanlarında ve her türlü donanıma sahipler. Umuyorum ki en iyi şekilde yarışıp, ülkemizi, milletimizi, en güzel şekilde temsil edeceklerdir diye düşünüyorum."

Tokyo'da ferdi yarışmalarda hem Yasemin Ecem Anagöz'den hem de Mete Gazoz'dan madalya umudunun devam ettiğini kaydeden Başkan Topaloğlu, "Tabii ki madalya umudumuz devam ediyor, Yasemin çok iyi yolda, 64'ten 16'ya indi, Cuma günü inşallah yarışmalarına devam edecek. En büyük silahımız Mete de yarın sabah yarışmaya başlayacak. Umuyorum ki en iyi şekilde bizleri temsil edecekler ve madalyaya ulaşacaklar diye beklentimiz büyük." şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Türk okçuluk sporu adına son derece başarılı olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Karışık takımda olimpiyat dördüncülüğü küçümsenecek bir derece değil. Türk okçuları artık madalyanın peşinde yani olimpiyata katılmak değil artık madalyanın peşinde. O nedenle mücadelelerini sürdürüyor çocuklarımız ve madalyaya da ulaşacağız diye düşünüyorum." diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: "Türk okçuları artık madalyanın peşinde" - Haberler Spor
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