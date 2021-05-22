Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya elde etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya elde etti

Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya elde etti
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya kazandı.

İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Lozan'da gerçekleştirilen organizasyonda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız'dan oluşan milli takım, finalde Hollanda ile karşılaştı.

Müsabakayı 232-231 kazanan ay-yıldızlı ekip, altın madalya elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Burcu Biricik Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya elde etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 20:42:53. #1.11#

title