Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya elde etti
İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya kazandı.
İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Lozan'da gerçekleştirilen organizasyonda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız'dan oluşan milli takım, finalde Hollanda ile karşılaştı.
Müsabakayı 232-231 kazanan ay-yıldızlı ekip, altın madalya elde etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar