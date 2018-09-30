Samsun'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri sona erdi.

Batı Park'ta yapılan ve 32 sporcunun katıldığı finallerin ikinci gününde, klasik yay kadınlar, klasik yay erkekler ile klasik yay karışık takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Klasik yay kadınlar finalinde Güney Koreli Lee Eun Gyeong'a 6-4 yenilen Yasemin Ecem Anagöz gümüş madalyanın sahibi olurken, karışık takımda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ikilisi finalde karşılaştığı Güney Kore'ye 5-1 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, çeyrek finalde Avustralyalı Taylor Worth'a mağlup oldu. Fatih Bozlar da çeyrek finalde ABD'li rakibi Brady Ellisoz'a yenildi.

Türkiye, finalleri 1 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamladı.