Okçuluk: Dünya Kupası

Okçulukta Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Berlin'de gerçekleştirilen organizasyona 14 milli sporcu katılıyor.

Resmi antrenman atışlarıyla başlayan organizasyon, 7 Temmuz'da sona erecek.

Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi temsil eden milli okçular şunlar:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Erdal Meriç Dal, Ali Aydın

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Çoşkun, Sevcan Derin, Ezgi Başaran

Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Muhammed Yetim, Süleyman Araz

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, İpek Tomruk

Kaynak: AA