Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, sona erdi.
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, sona erdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen ve 8 Eylül'de başlayan organizasyon, final atışlarıyla tamamlandı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle:
Klasik Yay
Erkekler
1- Harun Kırmızıtaş (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
2- Efe Gürkan Maraş (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)
3- Ulaş Berkim Tümer (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)
Kadınlar
1- Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
2- Defne Derebaşı (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
3- Fatma Buket Aycan (Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü)
Erkekler Takım
1- Berkay Akkoyun-Ali Aydın-Baran Yağız Erdoğan (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
2- Fırat Kır-Harun Kırmızıtaş-Muhamed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- Bilal Bahadır Hacıeyupoğlu-Yunus Emre İspır-Orkun Ege Tokuşoğlu (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
Kadınlar Takım
1- Eslem Nisa Demez-Gizem Özkan-Şevval Yakupoğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
2- Melisa Gazoz-Simay Korkmaz-Elifsu Özdemir (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
3- Özge Çıtak-Aslı Er-İlayda Reyyan Paşa (Vedat Erbay Spor Akademisi)
Karışık Takım
1- Gizem Özkan-Harun Kırmızıtaş (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
2- Melisa Gazoz-Berkay Akkoyun (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
3- Fatma Maraşlı-Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)
Makaralı Yay
Erkekler
1- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
2- Demir Elmaağaçlı (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- Şahin Su (Demka Okçuluk)
Kadınlar
1- İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)
2- Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- Irmak Yüksel (Antalya Elite Spor Kulübü)
Erkekler Takım
1- Abdullah Aslım-Emirhan Kısa-Kubilay Özdemir (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
2- Halit Ömer Dağ-Demir Elmaağaçlı-Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- Yunus Emre Arslan-Şükrü Mustafa Sönmez-Egemen Uslu (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)
Kadınlar Takım
1- Efdal Hatice Köse-Emine Rabia Oğuz-Elif Eylül Tarakçı (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
2- Dilara Abbasoğlu-Nehir Sarıhan-İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)
3- Derya İpek Okyar-İnci Saracık-Yasemin Begüm Topkarcı (Kaya Okçuluk Spor Kulübü)
Karışık Takım
1- Hazal Burun-Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
2- Emine Rabia Oğuz-Demir Elmaağaçlı (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- İpek Tomruk-Eyvaz Çalışkan (Vedat Erbay Spor Akademisi)