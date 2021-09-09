Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası
Okçulukta Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.
Okçulukta Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve bu yıl ulusal açık hava organizasyonlarının sonuncusu olan şampiyonaya, 31 il, 81 kulüpten 290 sporcu katılıyor.
Şampiyonanın ikinci gününde klasik yay erkek ve kadınlarda eleme atışları gerçekleştiriliyor.
Organizasyon, 12 Eylül'de final atışlarıyla sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden