Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası
Antalya'da 15 Ekim'de başlayan Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Antalya'da 15 Ekim'de başlayan Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyon, 4 gün sürdü.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 faaliyet takviminde yer alan ve 68 kulüpten 93'ü kadın 213 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceler şöyle oluştu:
Klasik Yay
Kadınlar:
1- Assıya Yılmazer (Aksaray Okçuluk Spor Kulübü)
2- Fatma Buket Aycan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
3- Ezgi Başaran (İstanbul Ferdi)
Takımlar:
1- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Aybüke Aktuna-Fatma Buket Aycan-Elif Deniz Haberal)
2- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Zeren Demir-Eslem Nisa Demez-Şevval Yakupoğlu)
3- Göztepe Spor Kulübü (Yasemin Ecem Anagöz-Gülnaz Büşranur Coşkun-Sevcan Derin)
Erkekler:
1- Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
2- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- Ali Aydın (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)
Takımlar:
1- İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü (Ali Aydın-Samet Ak-Mete Gazoz)
2- Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü (Mustafa Buğrahan Çoban-Doğukan Göze-Arda Aldemir)
3- Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü (Erdem Sucu-Şahin Karaçolak-Bilgehan Kaplan)
Makaralı Yay
Kadınlar:
1- Yeşim Bostan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
2- İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)
3- Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
Takımlar:
1- Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (Sevda Yaka-Hazal Burun-Songül Lök)
2- Vedat Erbay Spor Akademisi (Ayşe Çelebi-Nehir Sarihan-İpek Tomruk)
3- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Emine Rabia Oğuz-Hilal Hasoğlu-Beyzanur Şimşek)
Erkekler:
1- Evren Çağıran (Demka Okçuluk)
2- Muhammed Yetim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
3- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü)
Takımlar:
1- Demka Okçuluk (Şahin Su-Evren Çağıran-Ata Deniz Kumbasar)
2- Okçular Vakfı Spor Kulübü (Demir Elmaağaçlı-Halit Ömer Dağ-Furkan Oruç)
3- Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü (Kubilay Özdemir-Emirhan Kısa-Samet Can Yakalı)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden