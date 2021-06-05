Okçuluk: Açık Hava Avrupa Şampiyonası
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Okçuluk: Açık Hava Avrupa Şampiyonası

Okçuluk: Açık Hava Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya mücadelesinde Almanya'ya yenildi.

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya mücadelesinde Almanya'ya yenildi.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda, Yakup Yıldız ve Yeşim Bostan'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, Janine Meissner ve Tim Krippemforf'dan oluşan Almanya Milli Takımı ile karşılaştı.

Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, Almanya'a 154-152 yenilerek, dördüncü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.
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