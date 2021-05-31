Okçuluk: Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

100. Yıl Okçuluk Tesislerinde düzenlenen şampiyonada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üst düzeyde tedbir alındı.

Klasik ve makaralı yay kategorilerinde olimpiyat kotası almak için mücadelenin ortaya konacağı yarışların ilk gününde yay geren 40 ülkeden 279 sporcu, antrenman atışları gerçekleştirdi.

Okçuluk Milli Takımı teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, gazetecilere, 2020 yılında düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen yarışmanın bu yıl düzenlendiğini kaydetti.

Şampiyonanın ilk gün resmi antrenmanın yapıldığını belirten Ergin, yarışların 6 Haziran'da yapılacak final atışlarıyla sona ereceğini ifade etti.

Yarışmanın bir diğer özelliğinin de 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi verilmesi olduğuna dikkati çeken Ergin, salgın şartlarına rağmen en yüksek katılımlı yarışmalardan birinin organize edildiğini vurguladı.

Ergin, "Biz 6'sı klasik, 6'sı makaralı yaylarda 12 sporcuyla yer alıyoruz. Klasik yaylarda da kota mücadelesi vereceğiz. Şu ana kadar kota alamadık. 2019 yılından sonraki ilk kota mücadelesi olacak. Bayanlarda 2018'de son Avrupa Şampiyonu Yasemin Ecem Anagöz ve erkeklerde Mete Gazoz yarışacak. Beklentimiz burada sporcularımızın başarılı olarak kota konusunda sıkıntımızın ortadan kalkacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların tesis ve iklimden memnun olduğunu dile getiren Ergin, şöyle konuştu:

"Bu mevsimde Avrupa'da hava şartlarının soğuk devam ettiğini düşünürsek, konuştuğumuz herkes Antalya'da olmaktan ve güneşi görmekten çok mutlu olduklarını söyledi. Antalya'daki tesislerimiz ok atmak için çok elverişli. Sadece iklim değil, tesis şartlarımız da daha iyi performans için iyi bir yer. Gelen herkesin tepkileri çok olumlu."

Yarışma, yarın yapılacak sıralama atışlarıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş