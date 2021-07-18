Okçuluk: 2021 Gençlik Kupası TSP 3 yarışması, Samsun'da sona erdi
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Okçuluk: 2021 Gençlik Kupası TSP 3 yarışması, Samsun'da sona erdi

Okçuluk: 2021 Gençlik Kupası TSP 3 yarışması, Samsun'da sona erdi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan 2021 Gençlik Kupası TSP 3 yarışması, Samsun'da sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan 2021 Gençlik Kupası TSP 3 yarışması, Samsun'da sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen yarışmada klasik yay erkeklerde 105, klasik yay kadınlarda 74, makaralı yay kadınlarda 45, makaralı yay erkeklerde de 80 olmak üzere toplam 304 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Yarışmanın son gününde sporcular çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final atışlarını gerçekleştirdi.

Klasik yayda erkeklerde Musa Arzuman, kadınlarda Büşranur Gülnaz Coşkun birinci oldu.

Makaralı yayda ise erkeklerde Evren Çağrıhan, kadınlarda ise Yeşim Bostan birinciliği elde etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Yavaş tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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