Okçuluk: 2018 Salon Türkiye Şampiyonası

Okçulukta yeni yılın ilk organizasyonu olan 2018 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da deneme atışlarıyla başladı.



Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya klasik ve makaralı yayda genç ve büyükler kategorilerinde ilk 32 sırada yer alan sporcular katılıyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, milli takım seçmelerinin de yapılacağı şampiyonaya 54 kulüpten 190 sporcunun katıldığını belirterek, "Türkiye'deki en yetenekli okçuları bu şampiyonada izleyeceğiz." dedi.



2017 Salon Federasyon Kupası ve 2018 Salon Türkiye Şampiyonası sıralama turlarının sonucuna göre daha önce belirlenmiş milli takım baraj puanının en fazla 5 puan altında atmayı başaran sporcular, şampiyonanın son gününde yapılacak milli takım seçmelerine katılma hakkı elde edecek.

Şampiyonada bireysel final atışları sonucuna göre büyüklerde birinci sırada yer alanlar 750, ikinci sırada yer alanlar 500, üçüncü sırada yer alanlar 250, gençlerde ise ilk sırayı alanlar 600, ikinci sırayı alanlar 400, üçüncü sırayı alanlar ise 200 lira ödül kazanacak.



Organizasyonda müsabakalar yarın başlayacak.