Okçuluk: 2018 Gençlik Kupası

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Gençlik Kupası sona erdi.

Federasyonun 100. Yıl Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 75 kulüpten 631 sporcu mücadele etti.

Final atışı sonuçlarına göre, dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmada alınan sonuçlar şöyle:

Takımlar

Klasik yay erkekler

1. İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü, 2. Alp Okçuluk, 3. Okçular Vakfı Spor Kulübü

Klasik yay kızlar

1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2. Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü, 3.Marmara Okçuluk Spor Kulübü

Makaralı yay erkekler

1. Demka Okçuluk, 2. Okçular Vakfı Spor Kulübü, 3. Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü

Makaralı yay kızlar

1. Muğla Gençlik Spor Kulübü, 2. Yatağan Spor Kulübü, 3. Demka Okçuluk

Bireysel

Klasik yay erkekler

1. Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü), 2. Samet Ak (Alp Okçuluk), 3. Efe Gürkan Maraş (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

Klasik yay kızlar

1. Aybüke Aktuna (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü), 2. Yasemin Ecem Anagöz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü), 3. Begül Löklüoğlu (100. Yıl Okçuluk)

Klasik yay yıldız erkekler

1. Ulaş Berkim Tümer (Gelibolu Troya Okçuluk Spor Kulübü), 2. Ali Aydın (Alp Okçuluk), 3. Efe Gürkan Maraş (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

Klasik yay yıldız kızlar

1. Berra Kafalıer (Marmara Okçuluk Spor Kulübü), 2. Zeynep Köse (Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü), 3. Ezgi Başaran (Demka Okçuluk)

Makaralı yay erkekler

1. Serdar Bortay Maraş (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü), 2. Şahin Su (Hatay Ferdi), 3. Süleyman Araz (Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü)

Makaralı yay kızlar

1. Yasemin Begüm Topkarcı (Demka Okçuluk), 2. Aleyna Akçınar (Nokta Okçuluk), 3. Emine Azra Yılmaz (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

Karma

Olimpik yay karma

1. Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü, 2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 3. Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü

Makaralı yay karma

1. Demka Okçuluk, 2. Marmara Okçuluk Spor Kulübü, 3. İstanbul BBSK

Klasik yay genç erkekler

1. Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü), 2. Samet Ak (Alp Okçuluk), 3. Şahin Karaçolak (Uludağ Gürsü Spor Kulübü)

Klasik yay genç kızlar

1. Yasemin Ecem Anagöz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü), 2. Gülnaz Büşranur Çoşkun (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü), 3. Aysima Karaoğlu (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)