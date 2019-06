Okçuların gözü madalyada

İlk olarak 25-28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak 13-14 Yaş Okçular Vakfı Türkiye Minikler Açık Hava Şampiyonası'nda ter dökecek olan okçular, daha sonra 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Samsun'da yapılacak Minikler Zafer Kupası'nda ilimizi temsil edecek.

Okçuluk Antrenörü Yusuf Kelebek, iki şampiyonadan da madalyalar ile dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "Hazırlıklarımız Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Sporcularımızın antrenmanlardaki performansı umut verici. Her iki organizasyonda da madalyalar elde edip, ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve sporcu velilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yaz Spor Okulu çalışmalarının da sürdüğünü sözlerine ekleyen Kelebek, okçuluğa ilginin her geçen gün artmasının son derece sevindirici olduğunu kaydetti.

Kaynak: Bültenler