Okçularımız, Göztepe'de boy gösterdi

13.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:50

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2020 yılı takviminin ilk ayağı olan Göztepe Salon Okçuluk Turnuvası, 9-12 Ocak tarihleri arasında İzmir Kültürpark'ta gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk takımımız, yarışmanın dördüncü ve son gününde final atışlarına kalmayı başardı.

Makaralı Yay Büyükler Bayan Takımımız, final atışlarında iyi bir performans sergileyen takımımız turnuvada dördüncü oldu. Sporcumuz Yağız Efe Yılmazer de 2. Grup eleme atışlarını, ikincilikle tamamladı ve turnuvadan başarı belgesi ile döndü.

Kaynak: Bültenler