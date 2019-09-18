Okçular Vakfı Spor Kulübünden açıklama

18.09.2019 21:38

Okçular Vakfı Spor Kulübü, bazı gazetelerde ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İBB'den Okçular Vakfı'na 1,2 milyonluk yardımın belgesi ortaya çıktı." başlıklı haberin yalan ve maddi gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi.

Okçular Vakfı Spor Kulübünden yapılan açıklamada, bazı gazetelerde ve belli bir grubun yönlendirmesinde bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan "İBB'den Okçular Vakfına 1,2 milyonluk yardımın belgesi ortaya çıktı." başlıklı haberde, Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği'ne 1,2 milyonluk yardım yapıldığını ve bu yardımın belgesi olduğunu iddia ettikleri görsel evrakı yayımladıkları belirtildi.

Okçular Vakfı tüzel kişiliği ile iş birliği halinde bulunan ve ortak projeler yürüten Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneğinin dernek kuruluş amacına uygun olarak spor, eğitim ve kültürel alanlarda birçok etkinlik, sempozyum, konferans ve yarışma düzenlediği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bünyesinde binlerce kursiyere modern ve geleneksel alanlarda ücretsiz okçuluk eğitimi vermiş ve bu eğitimleri vermeye de devam etmektedir. Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneğinin gayretleri ve başarılı çalışmasıyla 6 yıl öncesine göre lisanslı okçu sayısı ile lisanslı okçuluk antrenörü sayısı 10 kat artmıştır. Yurt içi ve yurt dışında okçuluğun ve Türk kültürünün tanıtılması için onlarca organizasyonu başarıyla gerçekleştirmiştir.

2018-2019 spor takvimi içerisinde; Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği sporcuları, katıldıkları ulusal düzeydeki modern okçuluk müsabakalarında 20 Türkiye şampiyonluğu, 21 Türkiye ikinciliği, 17 Türkiye üçüncülüğü ile uluslararası müsabakalarda Makaralı Yay Dünya İkinciliği, Paralimpik Avrupa Şampiyonluğu, 4 Avrupa Takım Şampiyonluğu, 1 Paralimpik Dünya Şampiyonluğu ile 1 Paralimpik Dünya Takım Şampiyonluğu kazanarak büyük başarılara imza atmıştır. Geleneksel Türk Okçuluğu branşında ise 2018-2019 fikstüründe 9 yarışmada 78 derece ile büyük başarı kazanmıştır. Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneğinin 14 sporcusu Okçuluk Türk Milli Takımı'nda yer almakta ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmektedir."

"Her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı ifade ediyoruz"

Açıklamada, "Söz konusu bazı gazeteler ve belli bir grubun yönlendirmesinde bulunan sosyal medya hesaplarında yer aldığı üzere, İBB'den Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneğine böyle bir para aktarımı söz konusu değildir. İddia edilen bu bilgi tamamen yalan olup, maddi gerçeğe de aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin "Belediyeler, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar." hükmünü düzenlediği hatırlatılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Belediye meclis kararı doğrultusunda birçok amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardımlar yapılmaktadır. Haberde belirtildiği üzere, Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği hakkında bu yalan haberi yapanlar iddialarını ispatla mükelleftir. İddia sahiplerini bu iddialarını ispatlamaya ve haberde verildiği iddia edilen paranın banka dekontunu veya banka havale makbuzunu yayınlamalarını talep ediyoruz. Üzüntümüz şudur ki; seçimlerde yalan yanlış bilgilerle kamuoyuna açıklamalar yapan kişilerin, bu tür gerçekle bağdaşmayan beyanlara ve davranışlarına devam etmeleridir. Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği ile ilgili bu tür tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan haberleri, ulusal basında, yerel basında, internet sitelerinde, sosyal medyada yayınlayan kişi ve kurumları şiddetle kınıyor ve bu haberleri reddediyoruz. Bu tür haber yapanlar hakkında her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı ifade ediyoruz.

Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği, mesnetsiz ve hukuksuz bu saldırılara karşı asla boyun eğmeyecek, Malazgirt ruhu, fetih şuuru ve 15 Temmuz kararlılığı ile ülkesi, gençliği ve milleti için çalışmaya büyük azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA