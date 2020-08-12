Okçular Vakfı Başkanı Yıldız'dan, Bilecik Valisi Şentürk'e ziyaret Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Okçular Başkanı Yıldız ile bir süre sohbet eden Vali Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik'in kuruluşun ve kurtuluşun kenti olduğunu ifade etti.

Yıldız da Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl kutlamaları basın toplantısı programına katılmak üzere Bilecik'i ziyaret ettiklerini dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın da yer aldığı ziyarette, Okçular Vakfı Başkanı Yıldız, Vali Şentürk'e Türk bayrağı rozeti ile çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Şentürk de Yıldız'a fincan takımı hediye etti.

Daha sonra Şentürk, Turan ve Yıldız, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdi.

Kaynak: AA