Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Mete Gazoz'un başarısıyla büyük gurur duyduk"
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Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Mete Gazoz'un başarısıyla büyük gurur duyduk"

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız: 'Mete Gazoz'un başarısıyla büyük gurur duyduk'
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenip, Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran milli okçu Mete Gazoz ile gurur duyduklarını söyledi.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenip, Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran milli okçu Mete Gazoz ile gurur duyduklarını söyledi.

Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mete Gazoz'un başarısı ile büyük gurur duyduk. 570 yıllık bir vakıf olan Okçular Vakfının başkanlığını yaparken, milli sporumuz olan okçuluğu zirveye çıkarmak, gençler arasında şampiyonlar yetiştirmek için yola çıkmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Mete Gazoz gibi şampiyonların yetişmesi için yola çıktık. Okçularımıza, 'Bir gün sizi ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirirken görmek istiyoruz.' dedik.b Mete Gazoz bize bugün bu gururu yaşattı." ifadelerini kullandı.

Mete'nin anne ve babasını da arayarak tebrik ettiğini aktaran başkan Yıldız şöyle konuştu:

"Mete ile yarışmalar öncesi görüştüm, destek oldum, dua ettim. Desteklerimizi ifade ettik. Okçular Vakfı olarak Mete'yi, Sayın Bilal Erdoğan Bey'le beraber Tokyo'ya uğurladık. Mete söz vermişti ve sözünü tuttu. Ülke olarak sıkıntılı zamanımızda yüreğimize su serpti. Mete'nin madalya alışını, Türk bayrağının göndere çekilişini ağlayarak izledim, gururlandım. Okçular Vakfı olarak bunun hayaliyle yola çıkmıştık. Mete'ye bu hayalimizi bize yaşattığı için şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki burada bitmeyecek. Hedefimiz, burada onlarca Mete Gazoz yetiştirip, hem geleneksel hem olimpik okçulukta zirveye çıkarmak. Okçular Vakfının misyonu ve vizyonu bu. Mete, okçu bir halk olan Türk milletine hak ettiği gururu yaşattı. Ne kadar teşekkür etsek az."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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