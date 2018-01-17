Okçular Milli Mesaide

ABD'nin Yankton kentinde 14-19 Şubat'ta düzenlenecek Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası öncesi Okçuluk Milli Takımı, Samsun'da kampa girdi.

Milli okçular, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı.

Milli Takım Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, şampiyonaya 4 sporcu ile katılacaklarını söyledi.

Makaralı yayda Yeşim Bostan ve Gizem Elmaağaçlı, klasik yay genç erkeklerde Mete Gazoz ve genç kızlarda Yasemin Ecem Anagöz'ün Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Ergin, "Öncelikli hedefimiz bu şampiyona ama hemen arkasından nisan ayında Avrupa Açık Hava Şampiyonası bizim için hayati önem taşıyor. Önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Oyunları'na kota verecek. Geçtiğimiz yılki Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde ilk defa bronz madalya kazanmıştık. Şimdi bunu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Okçulukta 2013 yılından itibaren gençleştirme projesi içinde olduklarını vurgulayan Ergin, "Bunun ilk meyvelerini almaya başladık. Umarım ilerideki dönemde beklenen başarılar gelmeye başlayacak. Şu anda zaten gençler kategorisinde dünyada söz sahibi olmaya başladık. Amacımız büyükler kategorisinde de olimpiyat madalyasına ulaşabilmek." değerlendirmesinde bulundu.