Okçular hedefi tutturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okçular hedefi tutturdu

Okçular hedefi tutturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye geleneksel Türk okçuluğu Türkiye şampiyonasında Düzceli sporcular derece elde etti.

Türkiye geleneksel Türk okçuluğu Türkiye şampiyonasında Düzceli sporcular derece elde etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Türkiye Şampiyonası İstanbul bölge elemelerine ilimizi temsilen ilk kez Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, antrenör Gökhan Cengiz eşliğinde katıldı.

Sporcuların İkbal Varol birinci, Sude Naz Cengiz ikinci, İshak Sönmezoğlu ve Kevser Nur Dik üçüncü olarak kategorilerinde Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Geleneksel Türk Okçuluğu branşında ilimiz ilk kez bir şampiyonaya katıldı. Bu şampiyonada ilk kez yarışmasına rağmen derece elde eden sporcularımızı ve antrenörümüz Gökhan Cengiz'i başarısından dolayı tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya
Milli kürekçilerden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi
Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor
Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Kartal Tibet Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Okçular hedefi tutturdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 14:58:12. #1.14#

title