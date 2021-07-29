Okçular Bursa'da yarışacak
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Okçular Bursa'da yarışacak

Okçular Bursa'da yarışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının katkılarıyla Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunun tertip ettiği "Büyükler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 31 Temmuz Cumartesi günü Atıcılar Atletizm Sahasında yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının katkılarıyla Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunun tertip ettiği "Büyükler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 31 Temmuz Cumartesi günü Atıcılar Atletizm Sahasında yapılacak. Türkiye genelinden 250 civarında sporcunun katılım sağlayacağı yarışma, 09.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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