Okay Yokuşlu: "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı"
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Okay Yokuşlu: "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı"

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, seyircisiz futbol oynamanın çok sıkıcı olduğunu söyledi.

Okay Yokuşlu:
05.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:45

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, seyircisiz futbol oynamanın çok sıkıcı olduğunu söyledi.

Korona virüs salgınından dolayı ertelenen La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak. Ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcu Okay Yokuşlu da gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

"FUTBOLCULAR İÇİN TARAFTARLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Karşılaşmaların seyircisiz oynanmasına ilişkin Okay, "Almanya'da oynanan maçları televizyondan izledim. Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı. Futbolcular için taraftarlar çok önemli" diye konuştu.

"TARAFTARSIZ OYNAMAK İYİ DEĞİL"

Türkiye'de çok kez seyircisiz maça çıktığını hatırlatan başarılı futbolcu, "Taraftar iyi bir ambiyans oluşturur. Herkes biliyor ki onlarsız oynamak iyi değildir ve sıkıcıdır. Ama sonuçta bu bir rekabettir ve seyircisiz de oynansa her takım sahaya kazanmak için çıkar" şeklinde konuştu.

"GELECEĞİM HAKKINDA KONUŞAMAM"

Okay Yokuşlu, takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerle alakası ise, "Geleceğim hakkında konuşamam. Şu anda buradayım ve 11 önemli maçımız var. Takımım ve arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Sezon sonuna kadar aklım sadece Celta'da" dedi.

Milli oyuncu, her takımın eşit şartlarda sahalara geri döneceğini ve kendilerinin de maç maç düşünerek, kalan tüm maçları kazanıp ligde kalmak istediklerini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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