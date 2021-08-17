Okan Yenidünya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya geliyor. Peki, Okan Yenidünya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Okan Yenidünya'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...