Okan Yenidünya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya'nın hayatı ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya geliyor. Peki, Okan Yenidünya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Okan Yenidünya'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Gündemde yer alan isimler arasında Okan Yenidünya geliyor. Peki, Okan Yenidünya kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, nereli? Hakkındaki bilgiler yazımızda.
OKAN YENİDÜNYA KİMDİR?
1993 Artvin ili Yusufeli ilçesinde doğan Okan YENİDÜNYA, ilk ve ortaokul öğrenimimi Yusufeli Halit Paşa İlköğretim Okulunda tamamladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Lise öğrenimini Erzurum Anadolu Lisesinde tamamlayan Yenidünya, 2011 yılında Liseyi, 2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İl Stajını Van Valiliğinde Adıyaman, Kahta, İzmir Urla da Kaymakam refikliği, Giresun Piraziz ve Amasya Taşova Kaymakam Vekilliği'nin ardından dil eğitimini İngiltere de tamamladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Okan Yenidünya doğum tarihi : 1993
Okan Yenidünya kaç yaşında : 28 yaşında
Okan Yenidünya nereli : Artvin
Yenidünya T.C. İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli atama onayına istinaden 14.09.2020 tarihinde Bozkurt Kaymakamlığı görevine başlamıştır.