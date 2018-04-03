Okan Üniversitesi Spor Ödülleri 2017'de ödül alanlar belli oldu.

Okan Üniversitesinin Tuzla'daki kampüsünde gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Sporda Yılın Onur Ödülü verildi. Törene katılmayan Bakan Bak'ın ödülünü Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Okan Üniversitesi Rektörü Şule Kut'tan aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Ampute Futbol Milli Takımı, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasını kazanan Fenerbahçe Doğuş, CEV Şampiyonlar Ligi'nde aynı başarıyı gösteren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise Bekir Okan Spor Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Cengiz'e ödülünü, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan verdi.

Ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Mustafa Cengiz, yöneticilere büyük iş düştüğünü belirterek, "Ayrıştırıcı, bölücü ve sert sloganlar kullanırsak o taraftar nezdinde çok tepkilere neden olur. Rakibe saygı duyarsanız kendinize saygı duyarsınız. Rakibiniz ne kadar güçlü ve doğru ise siz o kadar güçlü ve doğru olursunuz. Bütün takımlara dostluk, eşitlik içinde yarışma; samimiyet, doğruluk ve şeffaflık diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın teknik adamları Güneş ve Obradovic

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ise Yılın Teknik Adamı Ödülü'ne layık görüldü.

Güneş, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bütün teknik adamlarının ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Herkesin hizmeti var. Önemli olan uluslararası alanda başarı üretmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Obradovic, takımının antrenmanı nedeniyle törene katılmadı.

Yılın Takımı Beşiktaş, Yılın Futbolcusu Gomis

Okan Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla yapılan seçimde Beşiktaş, Yılın Takımı Ödülü'nü aldı.

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis ise Yılın Futbolcusu Ödülü'ne layık görüldü.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk Yılın Yöneticisi, Fırat Aydınus Yılın Hakemi, milli atlet Ramil Guliyev Yılın Sporcusu seçildi.

Türk Hava Yolları ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi'ne Spora Hizmet Ödülü verildi.