Okan Üniversitesi En Yeni Yerli Boeing Simülatörü İle Eğitim Verecek

Pilot adayları iki pilotun birbirleri ile olan ilişkisi, pilotlar arası görev dağılımı gibi konularda Bahçelievler Kampüsü'nde açılan prosedür eğitici Boeing 737 NG Simülatörü ile eğitim alacak. Böylece pilot adayları TİP Uzmanlık Eğitim Sınavı'na girmeden önce sınavda karşılaşacakları Boeing simülatörünün benzeri ile deneyim kazanma imkanı bulacak.

Dört yıllık eğitimleri kapsamında simülatörden yararlanacak olan Pilotaj Bölümü öğrencilerinin yanı sıra, Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi OKSEM aracılığıyla üniversite öğrencisi olmayanlar da pilot sertifikası alabilecek. OKSEM'de hususi pilot lisansı (PPL) ve ticari pilot lisansı (ATPL) düzeyinde sınıflar açılacak. Eğitimlerin süresi 18 ila 24 ay arasında değişecek.

AFA VE THY İLE İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj Bölümü ile, gelişen havacılık sektörüne dinamik, hızlı düşünen, yabancı dil becerileri gelişmiş, dünyanın her bölgesinde uçuş yapabilecek pilotlar yetiştiriliyor. Bunun yanı sıra Havacılık Yönetimi Bölümü'nde, sivil hava ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren hava alanı ve terminal işletmeleri, yer hizmetleri kuruluşları ve hava yolları ile diğer havacılık işletmelerinde ulusal ve uluslararası düzeyde görev yapabilecek yönetici adayı mezunlar geleceğe hazırlanıyor. İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencilerine pilotaj eğitimleri AFA Atlas Uçuş Akademisi tarafından veriliyor. Ayrıca Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan anlaşma kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinden THY'nin kriterlerini karşılayanlara II. Pilot olarak çalışma imkanı sağlanıyor.