Okan Kurt kızı ile meslekleri deneyimledi

Okan Kurt kızı ile meslekleri deneyimledi

Ünlü iş insanı Okan Kurt, beş yaşındaki kızı Hira ile meslekleri deneyimledi.

Okan Kurt kızı ile meslekleri deneyimledi

Ünlü iş insanı Okan Kurt, beş yaşındaki kızı Hira ile meslekleri deneyimledi.

Ünlü iş insanı Okan Kurt, beş yaşındaki kızı Hira ile KidZania'da meslekleri deneyimledi. Çocuğunun hangi mesleğe ilgi duyacağını merak eden Kurt, dikkatle kızını izledi. Zamanın büyük kısmını Hira'ya ayıran Kurt, kızıyla birlikte meslekleri de deneyimledi. Baba kızın keyifli halleri dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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