Okan Kurt Demet Akalın'ı Çabuk Unuttu!

Okan Kurt'un Demet Akalın'la boşandıktan sonra ilk defa başka bir kadınla görülmesi akıllara ''Yeni bir aşk mı?'' sorusunu getirdi.

YÜRÜYÜŞ YAPIP EVE GEÇTİLER

Geçtiğimiz eylül ayında ünlü popçu Demet Akalın'la 6.5 yıllık evliliğini sonlandıran Okan Kurt, Maslak 1453'te yer alan Greecology adlı mekanda bir kadın arkadaşıyla yemek yedi. İddialara göre, iki saat baş başa mekanda sohbet eden ikili, ardından yürüyüş yaptı. Bir kahve dükkanından kahve alan Okan Kurt ile arkadaşı, ardından iş insanının Maslak 1453'te tuttuğu yeni evine geçti. Okan Kurt'un Demet Akalın'la boşandıktan sonra ilk defa başka bir kadınla görülmesi akıllara ''Yeni bir aşk mı?'' sorusunu getirdi.

''OKAN'I ÖZLEDİM'' DEMİŞTİ

Demet Akalın ile Okan Kurt 6.5 yıllık evliliğin ardından 11 Eylül'de boşanmıştı. Çiftin kızları Hira 4.5 yaşında. Akalın 10 gün önce ''Okan'ı özledim. Bana 'İşlerimi düzeltip yine karşına çıkacağım' dedi. Bekliyorum. Başka bir aşk yaşamam mümkün değil. Biz severek ayrıldık.'' demişti. Öte yandan çift, geçtiğimiz günlerde kızları Hira Kurt ile Polonezköy'e gitmişti. Okan Kurt ve Demet Akalın'ın fotoğraflarını görenler 'Demet, Okan'ı affetti' yorumunda bulunmuştu. Demet Akalın ise fotoğrafların yayınlanmasının ardından bir açıklama yapmış ve "Nezaketimden fotoğraf çektiriyorum. Hira için haftada bir görüşüyorum, çok meraklı olmayın ve kendinizi bu kadar zeki zannetmeyin! Ayıptır..!" demişti. Demet Akalın ile Okan Kurt 6.5 yıllık evliliğin ardından 11 Eylül'de boşanmıştı. Çiftin kızları Hira 4.5 yaşında.