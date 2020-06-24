Okan Kurt Alişan'ı ziyaret etti Okan Kurt Alişan'ı ziyaret etti.

Okan Kurt Alişan'ı ziyaret etti

. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt kaza haberini alır almaz İstanbul'dan Manisa'ya geldi. Hastanede Alişan ve ailesini ziyaret eden Kurt daha sonra sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı. Ayrıca Manisa Valisi Yardımcısı Ünal Çakıcı da hastanede Alişan ve ailesini yalnız bırakmadı.

Alişan ve ailesi İstanbul'a gitmek üzere Manisa'dan ayrıldı.

Kaynak: İHA