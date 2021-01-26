Okan Küçükmustafa, Pine Bay Holiday Resort'ün Genel Müdür oldu
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Okan Küçükmustafa, Pine Bay Holiday Resort'ün Genel Müdür oldu

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Okan Küçükmustafa, Pine Bay Holiday Resort'ün Genel Müdür oldu

Konaklama sektörünün deneyimli ismi Okan Küçükmustafa, Kuşadası'nın simge otellerinden biri olan Pine Bay Holiday Resort'ün Genel Müdürü oldu.

Konaklama sektörünün deneyimli ismi Okan Küçükmustafa, Kuşadası'nın simge otellerinden biri olan Pine Bay Holiday Resort'ün Genel Müdürü oldu.

Antalya'da önemli otellerde görev alan Okan Küçükmustafa, en son Armas Hotels'te görev yapmıştı. Antalya'dan Kuşadası'na geçiş yapan Küçükmustafa, konaklama sektöründeki deneyimlerini Pine Bay Holiday Resort için değerlendirecek. 

Kaynak: Tourism Today

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