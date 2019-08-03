- Okan Kocuk: "İnşallah uzun yıllar bu statta bu taraftarın önünde kaleyi korurum"

Galatasaray'ın genç kaleci Okan Kocuk:

"Muslera'nın arkasında öğreneceğim çok şey"

İSTANBUL - Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk, Türk Telekom Stadyumu'nda oynamanın kendisi için özel bir duygu olduğunu belirterek, "İnşallah uzun yıllar bu statta bu taraftarın önünde kaleyi korurum" dedi. Okan ayrıca Muslera'nın arkasında öğreneceği çok şey olduğunu belirtti.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hazırlık maçında karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından maçta 90 dakika forma giyen kaleci Okan Kocuk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynamanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu belirten Kocuk, "Onur verici bir durum. Bunun içinde Fatih hocama teşekkür ederim. İnşallah uzun yıllar bu statta bu taraftarın önünde kaleyi korurum" şeklinde konuştu.

"Muslera'nın arkasında öğreneceğim çok şey"

Muslera hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine genç file bekçisi, "Önümde uluslararası düzeyde bir kaleci var. Ondan öğreneceğim çok da şey var. Şu anda genç ve potansiyelli bir kaleciyim. O oynamadığında eğer bana şans geldiğinde ben de o şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. O şansı iyi değerlendirdikten sonrada burada uzun yıllar formayı terletmek istiyorum. Biliyorsunuz Galatasaray'da yabancı kültürü var ama sonuçta ben de genç bir kaleciyim. Muslera'nın arkasında öğreneceğim çok şey var" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA