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Okan Kocuk ilk kez oynadı

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede Okan Kocuk yer aldı.

22.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:46
Okan Kocuk ilk kez oynadı

'ın file bekçisi 'nın yokluğunda kalede yer aldı. Okan ilk kez resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.


Galatasaray'ın sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Okan Kocuk, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçını Medipol 'e karşı oynadı. Milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası bel ağrısı çeken Fernando Muslera'nun yokluğunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalede Okan'a şans verdi. Muslera'nın yokluğunda kaleyi alan 24 yaşındaki file bekçisi kalesini gole kapatamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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