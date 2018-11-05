Okan Kocuk: "Hocamızın Soyunma Odasında Söylediklerini Uyguladık"

Bursaspor'un yetenekli kalecisi Okan Kocuk, maça kötü başladıklarını ifade ederek, "Soyunma odasında hocamız, 'çıkın kendiniz gibi oynayın' dedi. Biz de hocamızın dediklerini uyguladık ve iyi performans ortaya koyduk" dedi.

Yeşil-beyazlı takımda Okan Kocuk ve Burak Kapacak, açıklamalarda bulundu. Genç kaleci Okan Kocuk, "Maça çok kötü başladık. Trabzonspor ilk yarıda golü buldu. Topa sahip olamadık, hocamızın istediklerini yapamadık. Soyunma odasında hocamız, 'çıkın kendiniz gibi oynayın' dedi. Biz de hocamızın dediklerini uyguladık ve iyi performans ortaya koyduk. İki takım da son bölümde galip gelebilirdi. Sonuç olarak buradan bir puanla ayrılıyoruz. Umarım haftaya üç puanla ayrılırız" diye konuştu.

Burak Kapacak: "Bundan sonra iyi bir Burak izleteceğime inanıyorum"

Maça kötü başladıklarını vurgulayan Kapacak ise, "Ondan sonra toparlanmasını bildik. Zor bir deplasmandı. Beraberlikte iyi diye düşünüyorum. Ben de ilk yarı oyuna kötü başladım. Kötü başladığım için de devamını getiremedim. Ama bundan sonra iyi bir Burak izleteceğime inanıyorum" şeklinde konuştu. - BURSA