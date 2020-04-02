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Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Kuşadası, İzmir, Spor

Okan Derici: Her şey bizim elimizde

TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu'da forma giyen Okan Derici, koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizin ve dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ancak insanlığın bu zorlu günleri de geride bırakacağına inandığını vurguladı.

02.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50
Okan Derici: Her şey bizim elimizde

TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu'da forma giyen Okan Derici, koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizin ve dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ancak insanlığın bu zorlu günleri de geride bırakacağına inandığını vurguladı. İzmir ekibinin Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde koronavirüs önlemleri çerçevisinde karantinada olduğunu belirten Okan, "Burada bir yandan antrenman yapıyor, diğer yandan da dikkatli bir şekilde hareket ediyorum. Tüm dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa, bu salgını çok daha kısa sürede bitirebileceğimizi düşüyorum" dedi.

Herkesin dikkatli olmasını isteyen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Her şey bizim elimizde. İhtiyacımız olan şey, moralimizi yüksek tutmak ve umudumuzu çoğaltmak. Kişisel hijyenimize dikkat ederken sosyal mesafeyi korumak" diye konuştu. Kırmızı lacivertli formayla bu sezon 24 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Okan, "Sezon başında yaşadığım sakatlık nedeniyle tam performansa geçiş sürem uzadı. Bu sezon takım olarak ligde inişli çıkışlı bir grafik çizdik. Oyunumuzu skora yansıtamadık. Şanssız puan kayıpları yaşadık. Salgının sona ermesinin ardından ligde çok daha iyi olacağız" yorumunu yaptı.


Kaynak: DHA

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